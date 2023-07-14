‘Kuru Otlar Üstüne’nin vizyon tarihi belli oldu

Nuri Bilge Ceylan’ın prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ 29 Eylül’de Türkiye’de vizyona girecek.

76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar’a ‘en iyi oyuncu’ ödülü kazandıran film Türkiye’de önce 30’uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilecek.

Ardından 29 Eylül’de Bir Film dağıtımıyla sinemalarda olacak.

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor:

“Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.”