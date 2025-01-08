Kurtulmuş: Süreçle PKK’nın tasfiyesi sağlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu süreç içinde gerçekten sağlıklı, sağlam adımlar atılarak Türkiye’nin başına kırk yıldır bela edilmiş olan PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak” dedi.

Numan Kurtulmuş. Fotoğraf: AA

Kurtulmuş, TBMM tören salonundaki ‘Valiler Buluşması’nda şöyle konuştu:

* Bu çerçevede, yılbaşından bu yana başlamış olan, TBMM’de partilerin karşılıklı ziyaretlerinin ve ortaya çıkacak bu müzakereler çerçevesinde terörsüz bir Türkiye’nin oluşturulmasının da milletimizin büyük kitleleri tarafından dikkatle takip edildiği ve olumlu sonucun da hararetle beklendiğini biliyoruz.

* Bu süreç içerisinde gerçekten sağlıklı, sağlam adımlar atılarak, Türkiye’nin başına kırk yıldır bela edilmiş olan PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak.

* Allah’ın izniyle kırk yıldır boğuştuğumuz bu belanın, kırk bine yakın şehit verdiğimiz bu belanın tamamıyla tasfiye edildiği bir sürecin hep beraber milletçe desteklenmesini temin etmemiz gerekiyor.

Ayrıca 65 yaşındaki siyasetçi “Tam manasıyla terörden arındırılmış bir Türkiye’yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz” dedi.