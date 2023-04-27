Kurdaki makas, KKM yatırımcısını zarar ettirdi

Bankalarla piyasa arasındaki kur makasının açılması, kur korumalı mevduatta (KKM) yatırımcının zarar etmesine neden oluyor.

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İktidarın ekonomi politikalarına uyum sağlamak için Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika, piyasada ikili bir durum yarattı. Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği arasında farklar var. Bankaların döviz alım satımları arasındaki fark da açıldı.

Bu durum kur korumalı mevduat (KKM) sahiplerini de zarara uğratıyor.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre üç ay önce 10 bin dolarlık KKM hesabı açan bir tasarruf sahibi, dün vade sonu eline geçen TL ile serbest piyasadan 9533 dolar, bankadan ise ortalama 9468 dolar alabildi.

Dün dolar/TL bankalar arası piyasada 19,42 seviyelerinden işlem görürken, Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve KKM’de baz alınan dolar/TL seviyesiyse 19,43’tü. Ancak serbest piyasada dolar/TL 20,38 seviyesindeydi. Bankalardaysa dolar 20,47 ile 20,70 lira arasında işlem gördü. Dün itibariyle üç, altı ve 12 aylık KKM vadesi biten bir mevduat sahibi ise tüm bu kur enflasyonu arasında zarar etti. Örneğin üç ay önce 10 bin dolar ile KKM hesabı açan mevduat sahibi dün 194,300 lira aldı. Bu parasını yeniden serbest piyasa veya bankalarda dolar alarak değerlendirmek istediğindeyse serbest piyasadan 9533 dolar eline geçti. En yüksek kur fiyatı veren bankadan aldığında ise 9386 dolar alabildi. En düşük dolar kurunu veren bankadan ise alabildiği 9491 dolar olarak hesaplandı. Yani vade boyunca 10 bin doları erimiş oldu.