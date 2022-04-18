Kurbağaların üreme yolculuğu: Birbirlerini sırtlarında taşıyorlar

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde ilkbahar aylarında çiftleşmek için ormandan göç eden kurbağalar, kara yolunda birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor.

Fotoğraflar: AA

Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda yaşayan kurbağalar, çiftleşme dönemi gelince yollara düştü. Ulaşmak istedikleri yer tabiat parkındaki Palazoğlu Göleti. Üremek için çıktıkları yolun en zorlu kısmıysa karşıdan karşıya geçtikleri Domaniç-İnegöl kara yolu.

Araçların arasından geçebilmek için çoğu bir diğeri tarafından sırtta taşınıyor. Birbirlerini ‘sırtlayan’ kurbağalar ilginç görüntüler oluşturuyor. Yine de bazıları, geceleri karanlıkta ezilmekten kurtulamıyor.

5 bin yıllık geçmişi var

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli ekip, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü’ndeki kazılarda, 2010’da, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü bir kap bulmuştu.

5 bin yıl öncesine ait, riton (boynuz, hayvan başı ya da gövdesi biçiminde yapılmış antik kaplara verilen genel isim) figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarını simgelediği anlaşılmıştı.

Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varılmıştı.