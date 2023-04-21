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Yaramazlara biraz batar!

‘Kurak Günler’ filmi Netflix’e geliyor

Yönetmen ve senarist Emin Alper’in dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen ‘Kurak Günler’ filmi 19 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film; dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirmişti.


Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Paşalı ve Koç’un yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

Vizyona girdiği hafta biletleri tükenen film, 19 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

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