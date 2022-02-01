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Yaramazlara biraz batar!

‘Kur korumalı sistem’de MB’ye faiz belirleme yetkisi

Merkez Bankası (MB), kur korumalı mevduat sisteminde; bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

Dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralı 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın hazine tarafından ödenmesini esas alıyor.


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla, döviz ve altın hesaplarından TL’ye dönüşü kapsayan iki tebliğde düzenlemeye gidildi. Buna göre ilgili tebliğlere “Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir” ibaresi eklendi.

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