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Yaramazlara biraz batar!

Kunduz’da Şii camisine yönelik bombalı saldırı: En az 50 kişi öldü, 100’ü aşkın kişi yaralandı

Afganistan’ın Kunduz vilayyetindeki Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: AA

AFP’ye göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiği 100’ü aşkın kişinin yaralandığı saldırı, kayıtlara, ABD birliklerinin ülkeyi terk ettiğinden -son tarih 31 Ağustos’tu- beri en çok kişinin öldüğü saldırı olarak geçti.


Saldırıyı Şiilere yönelik saldırılar düzenleyen IŞİD’in ülkedeki kolu dahil üstlenen olmadı. Saldırının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, olay yerine Taliban güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Bölgede tüccarlık yapan Zalmay Alukzay, “Belki kan lazım olur” diye hastaneye koştuğunu belirterek, “Onlarca ambulans ölenleri ve yaralıları taşıyordu” derken saldırıya şahit olanlar kentin kuzeyindeki Sait Abad Camisi’nde cuma namazı sırasında patlama yaşandığını söyledi ve saldırıyı ‘intihar saldırısı’ olarak niteledi.

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