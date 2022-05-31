Kültür Servisi, Sezen Aksu’nun açtığı telif davasında beraat etti

Kültür Servisi isimli haber sitesi, Sanatçı Sezen Aksu’nun açtığı telif davasında beraat etti.

Fotoğraf: Arşiv

Kültür Servisi, Aksu’nun yapım şirketi SN Müzik Yapım’ın Nisan 2021’de yayımlanan bir haber nedeniyle dava açtığını duyurmuş, uzlaşma izin para istendiğini belirtmişti.

İstanbul 2’nci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sitede yayımlanan ‘Sezen Aksu’dan korona günlerinde bir demo bir de mektup’ haberi suçlama konusu yapılmıştı.

Sitenin, haberde yer alan bir YouTube yönlendirmesi nedeniyle telif hakkının ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Davanın beşinci duruşması bugün Çağlayan’da 2’nci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kültür Servisi kurucusu gazeteci Aslı Uluşahin, Twitter hesabı üzerinden beraati şöyle duyurdu: “Beraat ettik! Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi. Şimdi Sezen Aksu’dan aleni özür bekliyoruz! Bu dava onun adına açıldı, bir yıl boyunca da arkasında durdu. Bir kültür gazetesini ‘sanatçının manevi ve mali haklarına tecüvüz’le suçlayıp sonra kenara çekilemezsiniz.”