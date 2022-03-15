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Yaramazlara biraz batar!

Sezen Aksu’nun Kültür Servisi’ne açtığı davada savcı beraat istedi


Sanatçı Sezen Aksu’nun Kültür Servisi isimli haber sitesine açtığı telif davasında savcı beraat istedi.

Kültür Servisi, Aksu’nun yapım şirketi SN Müzik Yapım’ın Nisan 2021’de yayımlanan bir haber nedeniyle dava açtığını duyurmuş, uzlaşma izin para istendiğini belirtmişti.


İstanbul 2’nci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sitede yayımlanan ‘Sezen Aksu’dan korona günlerinde bir demo bir de mektup’ haberi suçlama konusu yapılmıştı.

Sitenin, haberde yer alan bir YouTube yönlendirmesi nedeniyle telif hakkının ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Daha sonra kapanan sitenin yazarlarından Aslı Uluşahin, davanın dördüncü duruşmasının bugün Çağlayan adliyesinde görüldüğünü duyurdu.

Uluşahin’in aktardığına göre savcı beraat istedi. Aksu’nun avukatlarının süre talebi kabul edilerek duruşma 31 Mayıs’a ertelendi.

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