‘Küçülme’ gerekçesiyle işten çıkarılan Trendyol işçileri direnişe başladı

‘Küçülme’ gerekçesiyle işten atılan sendikalı Trendyol Esenyurt Depo işçileri direnişe başladı.
Esenyurt Trendyol Depo önünde toplanan işçiler, Trendyol yönetiminiyle iletişim kurmaya çalıştıklarını ama firmanın hala kendilerine dönmediğini söyledi: “Çalışan ve işten atılmış işçiler olarak bizim talebimiz atılan işçilerin geri işe alınması.“
PTT-Sen “Küçülme bahanesiyle üyelerimizi işten çıkaran Trendyol bir taraftan da yeni işçi almak için iş ilanı yayınlıyor. Bu ikiyüzlülüğü bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Asla pes etmeyeceğiz!” dedi.