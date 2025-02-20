Küçükçekmece'de banyosunda çatlaklar görülen yedi katlı bina tahliye edildi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yedi katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

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Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta bulunan binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Apartmana ilişkin karar, ekiplerin detaylı incelemesinin ardından verilecek.