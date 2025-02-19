Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: Üç bina tahliye edildi

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde toprak kayması nedeniyle hasar gören üç bina tahliye edilip mühürlendi. Yolda da çatlaklar oluştu.

Fotoğraflar: AA

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak’ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler hasar gören üç binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Bölgedeki içme suyu hattının zarar gördüğünü belirleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.