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Yaramazlara biraz batar!

Bahçelievler'de altı katlı bir bina, kolonlardaki çatlaklar nedeniyle tahliye edildi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşan altı katlı bina tahliye edildi.

Fotoğraf: AA

Hürriyet Mahallesi’nde bulunan binada yaşayanlar, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.


Bölgeye Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Apartmanda sekiz daireden yedisinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir aileninse belediye tarafından otele yerleştirileceği açıklandı.

39 yıllık bina hakkındaki karar, yapılacak detaylı testlerin ardından verilecek.

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