Habertürk’te ayrılık rüzgarı: Kübra Par da veda etti

Fatih Altaylı ve Kürşad Oğuz’un ardından gazeteci Kübra Par da Habertürk’le yollarını ayırdı.

Kübra Par. (Habertürk)

Seçimlerin ardından siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı iddia edilen Habertürk’te bir ayrılık haberi daha geldi.

Fatih Altaylı ve program koordinatörü Kürşad Oğuz’dan sonra Gazeteci Kübra Par da kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Gazeteci Par, internet sitesinde de günlük köşe yazıları kaleme alıyordu. Sitede son köşe yazısı yayımlayan Par, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık mesajını paylaştı:

“11 yıl boyunca Habertürk’te çalışmak harika bir deneyimdi. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek, başka bir kanaldan gelen teklifi kabul ettim. Başta Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere tüm Habertürk ailesine teşekkür ederim.”