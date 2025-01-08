Küba’da askeri malzeme deposu patladı: 13 askere ulaşılamıyor

Küba’da askeri malzeme deposu patladı. İlk belirlemelere göre 13 askerden haber alınamıyor.
Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı (Minfar) açıklamasında, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiğini duyurdu.
Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamazken bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Yetkililer, kayıp askerlerin ailelerinin bilgilendirildiğini ve askerin olayın çözümü için özen gösterdiğini belirtti.
Holguin İl Savunma Konseyi ve Minfar olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.