Kristen Stewart ve Dylan Meyer ilk evlilik fotoğraflarını paylaştı

20 Nisan’da evlenen oyuncu Kristen Stewart ve senarist eşi Dylan Meyer’den ilk evlilik fotoğrafları geldi.
35 yaşındaki Stewart ve 37 yaşındaki Meyer, Los Angeles’taki bir restoranda sade bir törenle dünya evine girmişti.
Dylan, Instagram’dan paylaştığı iki fotoğrafa “Evet. Gerçekten, gerçekten, gerçekten, gerçekten istiyorum” notunu ekledi.
Kristen ve Dylan’ın yakında vizyona girecek filmi ‘The Wrong Girls’ün mayıs ayında düzenlenecek 2025 Cannes Film Festivali’nde yer alacağı da açıklandı.
Dylan’ın senaryosunu yazıp yönetmenlik kariyerine adım attığı filmde, Kristen Stewart başrolde yer alıyor.
Variety’ye göre film, sıkı arkadaş Frankie (Stewart) ve Molly’nin (Alia Shawkat) hikayesini konu alıyor ve yanlış kimlik tespiti ikilinin hayatını kaosa sürüklüyor.
Filmda ayrıca Seth Rogen, Kumail Nanjiani, LaKeith Stanfield, Zack Fox ve Tony Hale yer alıyor.