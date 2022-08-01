Kriptodaki çöküş sonrası piyasaya lüks saat yağdı: Rolex ve Patek’te fiyatı yüzde 20 düşen model var

Chrono24 isimli saatler üzerine kurulmuş e-ticaret sitesi, kripto piyasalarındaki düşüşten sonra ikinci el lüks saatlerin arzında artış olduğunu açıkladı.

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Site, Rolex ve Patek gibi lüks saatlerin ikinci el piyasasında daha fazla satışa çıkarılmaya başladığını ve bundan dolayı fiyatların düştüğünü dile getirdi. Örneğin, Patek Philippe Nautilus 5711A, yılın ilk çeyreğinde 240 bin dolara satılırken şu an 190 bin dolara alıcı buluyor. İşlem hacimleriyse yılın ilk yarısına göre yüzde 50 arttı.

En çok aranan saatlerin fiyatlarının düşmesinin ikinci el lüks saat pazarının yavaşlamaya başladığının bir göstergesi olduğu belirtiliyor. Kripto varlık fiyatlarındaki muazzam yükseliş, yeni bir lüks alıcı sınıfının doğmasına ve en iyi markaların modellerinin fiyatlarında benzeri görülmemiş artışa yol açmıştı. Kripto varlık fiyatlarında son dönemde görülen çöküşten sonra bu tüketiciler artık geri çekilirken, en çok aranan saatlerin fiyatları diğer benzer ürünlere daha da yakınlaşıyor.

Kripto para birimleri ve lüks saatlerin bir geçmişi var. Mayısta İsviçreli saat üreticisi TAG Heuer, ABD’deki müşterileri için çevrimiçi kripto ödemelerini başlattığını söylemişti. Bu ay da, İsviçre’den bir başka lüks saat üreticisi olan Franck Muller, sınırlı sayıda üretilen özel bir Binance NFT koleksiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurmuştu.