Kremlin: Varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleer silah kullanabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’ya yönelik ‘varoluşsal bir tehdit’ görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silah kullanabileceğini söyledi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 27’nci gün geride kaldı.

Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour’un programına konuk olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin konuştu.

Putin’in hangi şartlar altında Rusya’nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, “Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir” yanıtını verdi.

Putin henüz amaçlarına ulaşamamış

Peskov, Putin’in şu ana kadar Ukrayna’daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, “Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı” dedi.

Ukrayna savaşını ‘özel askeri harekat’ olarak nitelendiren Peskov, “Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor” dedi.