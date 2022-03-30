‘Kravata indirim’ dönemi bitiyor

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda dün gece kabul edildi.

Buna göre ‘kasten öldürme’ suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Bu suçu işleyenlere alt aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen ‘kasten yaralama’ suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.