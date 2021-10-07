Kraliçeden zengin kraliçe…

Britanya’nın eski güzellik kraliçelerinden Kirsty Bertarelli boşandıktan sonra Kraliçe 2’nci Elizabeth’ten daha zengin oldu.

Fotoğraf: David Benett

Daily Mail gazetesi, 50 yaşındaki Bertarelli’nin milyarder kocası Ernesto Bertarelli’den gizlice boşandığını yazdı. 21yıllık evliliği bitiren, üç çocuk sahibi çiftin sözcüsü gazeteye, “Üzülerek Ernesto ve Kirsty Bertarelli’nin boşandığını duyurmak isterim. Bu ikisinin ortak kararıydı. Taraflar her konuda anlaştı” dedi.

Sözcü, bu yıl ayrılma kararı alan çift boşanırken 1988 yılının güzellik kraliçesine düşen payla ilgili bilgi vermeyi reddetti. Ancak gazete, Kirsty Bertarelli’nin 9,2 milyar sterlin (110,92 milyar lira) serveti bulunan eşinden 350 milyon sterlin (4,22 milyar lira) nakit para ve 60 milyon sterlin (723,4 milyon lira) değerinde gayrimenkul aldığını yazdı. Bu, Bertarelli’nin boşanarak 410 milyon sterlin (4,94 milyar lira) kazandığı anlamına geliyor.

Bertarelli’ye anlaşma sonucunda verilen İsviçre’nin Cenevre Gölü kıyısındaki evin değeri 52 milyon sterlin (626,92 milyon lira). Yine İsçire’de, kayak merkezi Gstaad’daki şalenin değeri ise 8 milyon sterlin (96,45 milyon lira).

Kirsty Bertarelli (solda), 2017’de Fransa’nın başkenti Paris’te eşi ve manken Eva Herzigova’yla. Fotoğraf: Dave Benett



Bertarelli, boşanırken sahip olduğu servetle 69 yıldır tahtta oturan Kraliçe 2’inci Elizabeth’i solladı. 95 yaşındaki kraliçenin şahsi serveti 365 milyon sterlin (4,4 milyar lira).

Ülkede doğup büyüyen ‘en zengin boşanmış kadın’ unvanını da elde eden Bertarelli’nin servetiyle solladığı isimler arasında Britanyalı rock grubu Rolling Stones’un solisti Mick Jagger (310 milyon sterlin), bir başka şarkıcı Ed Sheeran (220 milyon sterlin) de var.

Fotoğraf: Daily Mail

Staffordshire bölgesinde Kirsty Roper olarak dünyaya gelen eski güzellik kraliçesinin ailesi dünyanın en büyük seramik üreticilerinden Churchill China’nın sahibiydi. Ernesto Bertarelli’yle İtalya’nın Sardinya Adası’ndaki bir partide tanıştı. 1988’de ülkesinde güzellik kraliçesi seçildikten sonra katıldığı Dünya Güzellik Yarışması’nda üçüncü olmuştu.