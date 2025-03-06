'Kraliçe arı' dolandırıcısına dört yıl hapis

İnternetteki ‘kraliçe arı’ ilanından kendisiyle irtibata geçen kişiyi 540 lira dolandıran İ.B.’ye dört yıl hapis cezası verilmişti. Gerekçeli karar hazırlandı.

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Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesince 29 Ocak’ta görülen karar duruşmasında ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan dört yıl hapis ve 540 lira para cezasına çarptırılan tutuksuz sanık İ.B’ye verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda sanık İ.B’nin kendisine müşteki M.A. tarafından gönderilen 540 lirayı Erzurum’un Karayazı ilçesindeki otomatik para çekme makinesinden (ATM) çektiğine ve sanığın para çekme anını gösteren kayıtların bulunduğu belirtildi.

Sanığın verilen makul süreye rağmen soruşturmaya konu arıları gönderdiğine dair evrakları dava dosyasına sunmadığı belirtilen karar şöyle:

“Sanığın eyleminin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu oluşturduğu değerlendirilmiş, neticeten sanığın, M.A.’yla internet ortamında kraliçe arı alım satımı konusunda anlaştıkları, anlaşmaya göre sanığın M.A’ya hesap numarasını verip, bu hesaba 540 lira yatırmasını istediği, M.A’nın sanığın bildirdiği hesaba parayı yatırmasına rağmen, İB’nin arıları teslim etmediği, hakkında benzer iddialardan birçok soruşturma evrakının olduğu, bu haliyle de üzerine atılı suçu işlediği vicdani kanaatine varılıp, sanığın müşteki M.A’nın zararını gidermediği anlaşılmakla cezalandırılmasına karar vermek gerekmiş, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, benzer suçlardan kayıtlarının bulunması, cezanın gelecekteki olası etkileri dikkate alınarak takdiren TCK’nin 62’nci maddesindeki iyi hal indirimi de uygulanmamış ve dört yıl hapis, 540 lira adli para cezası şeklinde hüküm kurulmuştur.”

Karar istinafa gönderildi.