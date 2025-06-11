Kosova, Danimarka'ya hapishane kiralıyor: Kişi başı 700 bin avro

Kosova, Danimarka’ya 300 kişilik hapishane kiralıyor. 2027’de başlayacak anlaşma 210 milyon avro değerinde.

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Anlaşma kapsamında Kosova’ya çoğunlukla Danimarka vatandaşı olmayan, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik ve cinayet gibi suçlar işleyen ‘üçüncü ülke vatandaşları’ nakledilecek.

10 yıl sürecek anlaşma 2027’de başlayacak.

Kosova: ABD’den sınırdışı edilecek göçmenlerden 50’sini alabiliriz

Öte yandan Kosova hükümeti, ABD’yle üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve geçici yerleştirilmesi talebiyle ilgili belirlenen koşullar doğrultusunda işbirliği yapabileceğini duyurdu.

Göçmenlerin güvenle ülkelerine dönmesinin kolaylaştırılması için Kosova’nın bir yıl boyunca 50 kişiye kadar ev sahipliği yapabileceği belirtilen açıklama şöyle:

“Hükümet, önerilen bir listeden hukuk devleti ve kamu düzeniyle ilgili belirli kriterleri karşılayan bireyleri seçme olasılığıyla birlikte bu sürece dahil olmaya hazır olduğunu bildirmiştir.”

Kosova, Britanya’nın iltica talebini reddettiği sığınmacılar için ülkede ‘geri gönderme merkezleri’ kurulması teklifini görüşmeye istekli olduğunu duyurmuştu.

Avrupa’da hapishane hücresi kiralanması ilk değil

AA’nın aktardığına göre Avrupa’da hapishane hücresi kiralamak için başka ülkeler arasında da anlaşmalar yapılmıştı. Cezaevlerinde doluluk nedeniyle 2009’da sıkıntı yaşayan Belçika, Hollanda’dan 500 hapishane hücresi kiralamak için anlaşmıştı.

Belçika’nın o dönemde Hollanda’dan hücre kiralama bedeli 30 milyon avro olarak belirlenmiş, yine güvenlik riski taşımayan mahkumlar Hollanda’nın Tilburg kentindeki cezaevine gönderilmişti.

Tilburg’a nakledilen mahkumların Hollandaca konuşması şart koşulmuştu.

Hollanda’dan hücre kiralamak isteyen bir diğer ülke, 2014’te Norveç olmuştu. 25 mahkum Norveç’ten Hollanda’ya nakledilmişti.

Anlaşma, Norveç kamu denetçiliğinin hükümetin insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiği eleştirisi üzerine 2018’de feshedilmişti.