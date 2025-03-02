Kosova'da 'casus' operasyonu: Sırbistan adına çalıştığı iddia edilen AGİT çalışanı tutuklandı

Kosova’da Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çalışanı Jelena Dukanovic tutuklandı.

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Kosova’nın başkenti Priştine’deki Asliye Mahkemesi’nin yazılı açıklamasına göre sanığın casusluk suçunu işlediğine dair güçlü şüpheler var, bu nedenle bir aylık tutuklama kararı verildi.

Kosova yerel medyasının, ülkenin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, sanığın AGİT’te çalışan Sırp asıllı Jelena Dukanovic olduğu ve BIA’ya casusluk yaptığının iddia edildiği belirtildi.

Bu arada AGİT’in Kosova Misyonu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada süreci yakından takip ettiklerini ve ilgili makamlarla işbirliği yapmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Dukanovic, Kosova makamlarınca aylarca süren soruşturmanın ardından 28 Şubat’ta ülkenin kuzeyindeki Mitroviça şehrinde gözaltına alınmıştı.