‘Kopyala yapıştır’ asgari ücret haberleri jet hızında yayılınca bakanlık devreye girdi

Haber siteleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücret için, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir” dediğine dair bir açıklamayı ‘kopyala yapıştır’ yöntemiyle okuyucularına verince, bakanlık devreye girdi.

Bakanlıktan asgari ücret açıklaması. (AA)

Bilgin’in, ocak ayında asgari ücret hakkındaki “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir” açıklaması çoğu haber sitesinde yeniymiş gibi ‘sok dakika’ olarak duyuruldu.

Bu haberler, Twitter gündeminde de birinci sıraya yükseldi. Asılsız iddia hızla yayılınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konu hakkında açıklama geldi.

İHA’nın aktardığı bakanlık açıklaması şöyle: “Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”