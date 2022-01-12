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Yaramazlara biraz batar!

Konyaspor-Başakşehir maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçını futbolcu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle erteledi.

Kulüp yetkilileri, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye müracaat etmişti.


28 yaşındaki Çalık, dün sabah saatlerinde Ankara-Niğde otoyolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

TFF tarafından yapılan açıklamada cumartesi Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak maçın ertelendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şöyle: “İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig’de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.”

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için başvurdu

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

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