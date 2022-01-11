Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için başvurdu

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Başakşehir’e konuk olacağı maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

AA’nın kulüp yetkililerine dayandırdığı habere göre 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye müracaat edildi.

Çalık (28), sabah saatlerinde Ankara-Niğde otoyolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Milli takımda da forma giyen Çalık, 2020 yılında Galatasaray’dan Konyaspor’a transfer olmuştu.