Konut satışlarında düşüş serisi beş ay sonra durdu

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Böylelikle beş aydır devam eden düşüş serisi temmuzda durdu.

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Konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 gerilemiş, böylelikle satışlarda Haziran 2021’den bu yana en sert düşüş görülmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladığı verilere göre beş aydır süren düşüş serisi temmuzda durdu.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,7 yükselerek 109 bin 548’e çıktı.

Konut satışları ocak-temmuz dönemindeyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak kaydedildi.

Temmuzda konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4’le en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre bu ili 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 payla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari, 91 konutla Tunceli olarak sıralandı.