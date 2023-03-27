Konut satışında kiracıya komisyon verme dönemi

İstanbul’da evini satmak isteyen bazı ev sahiplerinin, kiracıyı çıkarmak için satıştan komisyon vermek zorunda kaldığı belirtildi.

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Birçok yatırım aracında getirinin enflasyonun altında kalması nedeniyle birikim sahiplerinin nakit varlıklarının değerini korumak için tercih ettiği alanlardan biri de emlak sektörü. Buna konut arzının talebi karşılayamaması ve yabancılara varandaşlık için konut satışının artması da eklenince İstanbul’da fiyatlar uçtu.

Diğer yandan İstanbul’da kiralar da resmi enflasyonun çok üstünde arttı. Kontrat başlangıcı geçen senelere dayanan kiracıların ödediği kira da bu sebeple mevcut piyasaya göre ‘düşük’ kaldı. Ev alırken kira getirisini de hesaba katan birikim sahipleriyse içinde kiracı bulunan konutlara sıcak bakmıyor.

Bazı kiracılar bu duruma ‘çözüm’ bulmuş gibi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, kendisine konuşan bir emlakçının şunları anlattığını yazdı: “Levent’te lüks bir rezidansta bir daire için satışa çıkmıştık. Dairede kiracı vardı. Ama ev almak isteyenler kiracılı olunca çekiniyor. Evin sahibi kiracıya gitti, satacağını söyledi. Aldığı cevap şu oldu. ‘Tamam, çıkarım ama ben bu eve bir sürü masraf yaptım. Değerini artırdım. Satıştan yüzde 10 alırım…’ Yani 800 bin dolarlık evden 80 ile 100 bin dolar isteniyor.”

Çekirge, yazısının devamına şahit olduklarını da anlattı: “Lüks villa satışlarında bazı kiracılar çok daha yüksek paralar istiyormuş. 250 bin dolardan söz edenler var.”