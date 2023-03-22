Deprem etkisi: İstanbul’da satılık konut sayısı artışta

İstanbul’da olası depremin yol açtığı tedirginlik, satılığa çıkan konut sayısını artırdı.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

Bu durum İstanbul’dan göçün artmasına neden oldu.

Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa’nın verilerine göre, mega kentte satılığa çıkarılan konut sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 oranında artış gösterdi. Satılık konut sayısı bir önceki aya göreyse yüzde 49 arttı.

Ekonomi gazetesinin haberine göre düşük DASK ödemeleri de satış eğilimine ivme kazandırdı. Satılık sayısındaki hızlı yükseliş, konut fiyatlarındaki artış eğilimini de frenledi. Şubatta konut fiyatlarındaki değer artışı, yüzde 6’da kaldı.