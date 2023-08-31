Kongre baskını davasında ‘ProudBoys’ liderine 17 yıl hapis cezası

ABD Kongresi’ne düzenlenen saldırıda yer alan ‘Proud Boys’ grubunun lideri Joseph Biggs, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump 2020’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımamış ve seçimlerde usulzülük yapıldığını iddia etmişti.

6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump, destekçilerine seslendiği mitingde yandaşlarına “Var gücünüzle savaşın” sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine iki binden fazla kişi güvenlik güçlerine saldırarak Kongre binasına girmişti.

Federal savcıların bu davada hakkında 33 yıl hapis cezası istediği Biggs, 17 yıla mahkum edildi.

Biggs’e verilen 17 yıllık ceza, Kongre baskınına katılan Oath Keepers grubu kurucusu Stewart Rhodes’a verilen 18 yıl hapis cezasından sonra en büyük mahkumiyet kararı oldu.

Mahkeme Başkanı Timothy Kelly, Kongre baskınına dair, “O gün Amerikalılar olarak sahip olduğumuz en değerli şeylerden biri olan, gücü barışçıl bir şekilde devretme geleneğimizi kırdı” dedi.

Biggs ise hakime ‘o günü berbat ettiğini’ kabul ederken, Kongre Binası dışındaki Trump destekçileri tarafından kışkırtıldığını ve kendisinin şiddet yanlısı biri ya da ‘terörist’ olmadığını savundu.

“Merakım beni yendi ve hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım” ifadesini kullanan Biggs, kalbinde nefret olmadığını ve insanları incitmek istemediğini söyledi.