Komedi Festivali: Ey metaverse, sen mi büyüksün biz mi!

Büyük vaatleri olan metaverse evrenine ilişkin hayaller ve öngörüler sonsuz, gelecek belirsiz. Neyse ki metaverse konulu bir stand-up gösterisiyle gülmek isteyenlerin o kadar beklemesine gerek yok.

Elif Dağdeviren stand-up gösterisinde metaverse’ü anlatıyor

Elif Dağdeviren, “Bunları sahnede anlatsana, çok komik” diyenlere kulak vermiş olacak ki, yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, girişimcilik, gazetecilik işlerinin yanına bir de ‘stand up’çılığı ekledi.

Gelecek öngörülerinin vazgeçilmez kavramları ‘metaverse‘, ‘blockchain‘ ‘NFT‘ gibi ‘içinden çıkılmaz konuları’ hayattan damıttıklarıyla harmanlayan Dağdeviren, ‘Metaverse, Sen mi Büyüksün Biz mi’ adlı gösteriyi Komedi Festivali kapsamında sahneye koyuyor.

Meteverse ne kadar gerçek? NFT gerçek tapu yerine geçer mi? Dünyadaki nikah metaverse’te geçerli mi? Damadın amcasından kaç NFT geldi? Web 3.0 denen canavarı evcilleştirerek bir yavru kediye döndüren gösteride bu soruların ve daha nicelerinin cevabını öğrenmek mümkün.

Sahnede Elif Dağdeviren’in olduğu gösteriyi Sercan Sarıkaya yazıp yönetti. Metinde deneyimli mizah yazarı Kaan Cengiz’in de katkısı var.

23 Kasım saat 21.00’de Uniq BKM Mutfak’taki gösterinin biletlerini gişeden ya da online satın almak mümkün.