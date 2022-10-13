Esra Dermancıoğlu’ndan özel gösteri: İstanbul Komedi Festivali şehre neşe getirecek

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali şehre neşe getirmeye hazırlanıyor. 11 Kasım-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde Demet Akbağ, Şener Şen, Oya Başar, Zafer Algöz, Doğu Demirkol, Mesut Süre gibi isimlerin yanı sıra oyuncu Esra Dermancıoğlu da festivale özel hazırladığı gösterisiyle izleyicilerle buluşacak.

Fotoğraf: BKM

Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen, komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü İstanbul Komedi Festivali şehre bu yıl beşinci kez kahkahayı getirecek.

BKM Organizasyonu ile bu yıl 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festival, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlikle komedinin sınırlarını zorlayacak.

Yıldızlar geçidi

Bir ay boyunca sürecek festivalde; ‘Demet Akbağ’, ‘Şener Şen’, ‘Ali Poyrazoğlu’, ‘Gani Müjde’, ‘Sunay Akın’, ‘Zafer Algöz & Can Yılmaz’, ‘Berfu & Eser Yenenler’, Britanyalı komedyen ‘Joe Sutherland’, Rus komedyen ‘Denis Smirnov’, ‘Oya Başar ve Begüm Birgören’, ‘Gır Gır Stand Up Gecesi’, ‘Doğu Demirkol’, ‘Yasemin Şefik’, ‘Mesut Süre’, ‘Geveze’, ‘Dinçer Güner’, ‘Meltem Parlak’, ‘Lesli Karavil’, ‘Semaver Kumpanya’, ‘Yunus Günçe’, ‘Farah Coppola & Betal Özay’, ‘Çok da Fifi Stand-Up’, ‘Suzan Kardeş & Begüm Kardeş Varbil’ gibi isimlerinin yanı sıra ‘Beşiktaş’ta Kortej’, ‘Vapurda Kahkaha Yogası’ gibi interaktif etkinlikler, ‘Aydınlıkevler’, ‘Güldür Güldür Show’, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnede olacak.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu da bu yıl festivale özel hazırladığı gösteriyle katılıyor.

Öte yandan BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy festival boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Festivalin çocuk yüzü

Festival çocuklar için de birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarına, atölyelere ev sahipliği yapıyor. Jazz For Kids, Kahkaha Yogası, Çinyo ile Markonyo, Lıkır’ın Doğum Günü Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu, Onur Erol Kids Club, İyilik Ağacı tiyatro oyunu kaçırılmaması gereken etkinlikler arasında.

Etkinliğin biletleri satışta.