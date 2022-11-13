Şehre kahkaha geldi: İstanbul Komedi Festivali’nde bu hafta neler var

BKM organizasyonuyla bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali başladı. 12 Aralık’a kadar sürecek festivalde Demet Akbağ, Şener Şen, Oya Başar, Zafer Algöz, Doğu Demirkol, Mesut Süre ve Esra Dermancıoğlu izleyicilerle buluşacak.
Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi şehirlerde düzenlenen komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü İstanbul Komedi Festivali şehre bu yıl beşinci kez kahkahayı getirdi.
Festivalde bu hafta 36 etkinlikle gündüz saatlerinde çocuklara özel, akşam saatlerindeyse yetişkinlere özel gösteriler düzenlenecek.
14-20 Kasım tarihleri arasındaki etkinlikler
14 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Stand Up Falan
14 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Barış Balkır & Yunus Emre Gündüz
14 Kasım BKM Mutfak: Mesut Süre – Siz Hepiniz Ben Tek
15 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Ömer Özdemir
15 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Oğulcan Bektaş
15 Kasım BKM Mutfak Uniq: İstanbul: Gırgır Stand Up Gecesi
16 Kasım İstanbul Oyuncak Müzesi: Bremen Mızıkacıları
16 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Zumba Etkinliği
16 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Lady Malumat
16 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Volkan Bilir
16 Kasım BKM Mutfak Uniq: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?
17 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Masal Etkinliği
17 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Murat Gençoğlu
17 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Alper Ustagil
17 Kasım Maximum Uniq Box: Çok da Fifi Stand Up
17 Kasım Maximum Uniq Hall: Sunay Akın
18 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Kukla Etkinliği
18 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Bayram Oğuz Güngör & Doruk Kaparlar
18 Kasım BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
18 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Ali Congun
18 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: İlker Gümüşoluk Tek Kişilik Gösteri
18 Kasım Maximum Uniq Box: Emre Mutlu Show
18 Kasım Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler
19 Kasım Maximum Uniq Lounge: Lıkır’ın Doğum Günü – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu
19 Kasım İstanbul Oyuncak Müzesi: Kırmızı Burnun Yolculuğu
19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Sanrılar – Elektro Meddah
19 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Yusuf Sarıkaya
19 Kasım BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yusuf Bilal Altıntaş – Hani Öteki Bizdik?
19 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Batur Özkan
19 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: Okan Çabalar
20 Kasım BKM İstanbul: İyilik Ağacı
20 Kasım BKM İstanbul: Deniz Göktaş
20 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Standup Turkey – English Comedy Night
20 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Oktay Şenol
20 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: Cem İşçiler
30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinliğin düzenleneceği bir aylık programa festivalin sitesinden ulaşabilirsiniz.