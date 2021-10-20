Kocası tarafından dövülüp beyin kanaması geçiren kadın yaşam mücadelesini kaybetti: 20 gün önce anne olmuştu

Kilis’te, tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer’in (29), dövüp kafasını duvara vurduğu Fatime Gül Özyer (27), bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

13 Ekim gecesi Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi’nde yaşayan ve 20 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getiren Fatime Gül Özyer, 15 aylık eşi Muhammet Mahmut Özyer arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mahmut Özyer, eşini tekme tokat döverek, kafasını duvara vurdu. Burnunda kırık oluşan Fatime Gül Özyer beyin kanaması geçirdi.

Özyer ailesinin evindeki gürültüyü duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis, Muhammet Mahmut Özyer’i gözaltına alırken, yerde hareketsiz yatan Fatime Gül Özyer’i ise Kilis Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep’te özel bir hastaneye sevk edilen Fatime Gül Özyer öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Özyer’in babası Ahmet Çetin, kızının ölüme terk edildiğini belirterek, onun evlendiği günden beri sürekli şiddet gördüğünü ve bunu da kendilerinden sakladığını anlattı. Çetin şunları söyledi: ”Kızımı eşi öldürmeye tam teşebbüs ederek saldırdı. Kızım eşinin saldırısından sonra da, ‘Öldü’ diyerek bırakılıyor. Bize olayı da damadın annesi gece saatlerinde haber etti ve ‘Kızınız hastanede gidin bakın’ dedi. Kızımızı oraya atıp gelmişler, ölüme terk etmişler. Hastaneye polis eşliğinde götürülüyor kızım. Kocası kızıma bugüne kadar hep şiddet uygulamış ancak kızım korkudan bunu bize söyleyememiş. Kızımı 19 yaşındaki oğlumu, yani kardeşini öldürmekle tehdit etmiş. Kendisine uygulanan şiddeti bize söylemesi durumunda 19 yaşındaki oğlumu öldürecekmiş ve kimse görmeden gömecekmiş. Bu korkudan dolayı kızım duruma bize anlatamamış.”

‘Baba olarak yüreğim yanıyor’

Kızının tedavi süresince bir defa kalbinin durduğunu belirten Çetin, “Komşuların anlatmasına göre evlerinde sanki bir inşaat çalışması varmışçasına gürültüler gelmiş” dedi.

Kızını döverek ölümüne neden olan Muhammet Mahmut Özyer’in hak etitği cezayı almasını istediğini vurgulayan Çetin şöyle konuştu: “Bir insana yakışmayacak şekilde, kızımı bu hale getiren eşi aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Önce darp, yaralama diye düşünülmüş. Sonra doktorların raporuyla bunun bir darp olmadığı ve öldüresiye dövüldükten sonra ölüme terk edildiği anlaşılması üzerine şahıs tutuklanmıştır. Tek istediğim böyle vahşi kişiler cezasız kalmasın. Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın.”

Fatime Gül Özyer’in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.