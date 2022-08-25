Kobe Bryant’ın eşine tazminat ödenecek

ABD profesyonel basketbol ligi NBA’in, Ocak 2020’de helikopter kazasında ölen efsane oyuncularından Kobe Bryant’ın eşine, sızdırılan kaza fotoğrafları nedeniyle 16 milyon dolar (290,54 milyon lira) ödenecek.

Fotoğraf: Reuters

Kaliforniya eyaletindeki kazada Bryant’ın yanı sıra kızı Gianna ve altı aile dostu hayatını kaybetmişti.

Eşi Vanessa Bryant (40), Los Angeles Bölgesi Polisi ve itfaiye ekiplerinin cep telefonuyla çektiği görüntülerin sızdırılmasından sonra hukuki mücadele başlatmıştı.

Mahkemenin jürisi, “Fotoğrafların paylaşıldığını duyunca panik atak geçirdim” diyen Vanessa Bryant’a yaşatılan travma sebebiyle tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kazada kızını ve eşini kaybeden Christopher Chester’a da 15 milyon dolar (272,38 milyon lira) ödenecek.

Geçen yıl kasım ayında Los Angeles Bölgesi yetkilileri, Bryant ve Chester ailelerine 2,5 milyon dolar ödemeyi teklif etmişti ancak bu teklif kabul edilmemişti.

Geçen hafta mahkemede söz alan Bryant, evde çocuklarıyla ağlayarak Los Angeles Times gazetesinin, yetkililerin kazanın olduğu alanda çekilen görüntüleri bir barda ve bir davette başkalarına gösterdiklerine, sosyal medyada paylaştığına dair haberi okuduğunu söylemişti.

İncindiğini, mahvolduğunu, ihanete uğramış gibi hissettiğini belirterek sosyal medyada paylaşılan kareler için, ”Kızımı ve kocamı o halde görmek istemiyorum” demişti.