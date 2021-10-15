Kızını İran’a kaçırmak isteyen baba havalimanında yakalandı

Denizli’de, İran uyruklu Ramin F. (40), boşandığı eşinin gözüne biber tozu atıp dövdükten sonra velayeti annesinde olan sekiz yaşındaki kızı A.F.’yi kaçırdı. Polis ekipleri, onu İran’a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakaladı.

Fotoğraf: DHA

İran uyruklu S.F. (38), iki yıl önce eşi Ramin F.’den boşandı. Kızının velayetini alan S.F., Türkiye’ye gelerek Denizli’ye yerleşti.

1 Ekim’de iki arkadaşıyla Türkiye’ye gelen Ramin F., 10 gün boyunca eski eşi ve kızını takip etti. Arkadaşlarıyla 11 Ekim’de Mehmetçik Mahallesi’nde, kızıyla yolda yürüyen S.F.’nin gözüne biber tozu atıp sokak ortasında şiddet uyguladı ve kızı A.F.’yi plakası kapatılmış bir otomobile zorla bindirip kaçırdı. S.F., polisi arayıp ihbarda bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Ramin F. ve arkadaşlarının dönüş için İstanbul Havalimanı’ndan bilet aldıkları bilgisine ulaştı. Havalimanında düzenlenen operasyonla Ramin F. ve iki arkadaşı yakalandı.

Denizli’ye götürülen üç şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanırken kurtarılan A.F. annesine teslim edildi.

Ramin F.’nin boşandığı eşinin yerini sosyal medyadan paylaştığı resimlerden öğrendiği anlaşıldı.