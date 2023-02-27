Kızılay’ın ‘sesi’ olmuştu: Şimdi insanlığımdan utanıyorum

Kızılay’ın bağış kampanyasını seslendiren oyuncu Metin Belgin, bunu yaptığı için insanlığından utandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği‘ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Eleştirilerin hedefindeki Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık’a tepkiler büyüyor.

Üniversitede derslerine giren Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Kınık’ın hocası olmaktan utandığını söyleyerek, af dilemişti.

Metin Belgin (IMDB)

Kızılay’ın bağış kampanyasını seslendiren oyuncu Metin Belgin de bugün yaptığı açıklamayla, bu kampanyada yer aldığı insanlığından utandığını söyledi:

“Böyle şeyleri dillendirmeyi sevmem, ama depremin ardından Kızılay bağış kampanyası için ücretsiz seslendirme yapmamı istedi. Ayrıştırıcı olmamak, katkıda bulunmak insanlık görevimdi, kabul ettim. Şimdi insanlığımdan utanıyorum, yazıklar olsun!”