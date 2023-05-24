Kızılay: Kınık, tüm iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bıraktı

Kızılay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklaması üzerine istifa eden Kerem Kınık’ın kurumun 11 şirketinde görev almaya devam ettiği yönündeki haberleri yalandı.

Kerem Kınık (AA)

50 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum üstüne açıklamalarıyla tepkiler çeken Kınık, Kızılay’a kan bağışının düşmesine neden olmuştu. Depremin ilk gününde Kınık’la poz veren AKP’liler, tepkiler artınca ‘rahatsızlık’ bildirmeye başlamıştı.

Son olarak Erdoğan’ın çağrısı sonrası Kınık görevinden istifa etmişti. Ancak buna rağmen Kınık’ın Kızılay’a bağlı 11 şirketteki görevlerine devam ettiği haberleştirilmişti.

Kızılay‘dan haberleri yalanlayan açıklama geldi: “Dr. Kerem Kınık, Kızılay Tüzüğü ve Kızılay iştiraki olan şirketlerin kuralları gereği aynı gün tamamı Kızılay’a ait olan tüm iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bırakmıştır.”