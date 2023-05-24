Kerem Kınık, Kızılay’ın 11 şirketinde göreve devam ediyor

6 Şubat depremleri sonrası bölgeye çadır sattığı ortaya çıkan ve aylar sonra istifa eden eski Kızılay başkanı Kerem Kınık, kurumun bünyesindeki 11 şirkette yönetim kurulu başkanlığına devam ediyor.

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50 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum üstüne açıklamalarıyla tepkiler çeken Kınık, Kızılay’a kan bağışının düşmesine neden olmuştu. Depremin ilk gününde Kınık’la poz veren AKP’liler, tepkiler artınca ‘rahatsızlık’ bildirmeye başlamıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası Kınık görevinden istifa etti. Ancak Kınık’ın Kızılay’a bağlı 11 şirketteki görevleriyse devam ediyor.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor. Şirketlerin 11’i Kızılay bünyesinde. Kınık’ın yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüğü Kızılay şirketleri şöyle: