Kızılay, bağışlanan eşya yardımlarını da satmış

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kızılay’ın kendisine bağışlanan ikinci el eşyaları da sattığını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay’ın çadır satışını ilk kez duyuran gazeteci Murat Ağırel, kurumun kendisine bağışlanan ikinci el eşyaları da sattığını yazdı.

Ağırel’in yazısının ilgili kısmı şöyle: ”Kızılay’ın 2021 faaliyet raporuna göre 2019 yılında 1 milyon 2020 yılında 759 bin ikinci el eşya satmış! Yönetim kurulu üyeliği ile birlikte 98 bin TL maaş alan genel müdür ve 76 bin TL maaş alan genel müdür yardımcılarının yönettiği Kızılay! Çok yazık, çok… Yani AHBAP ya da başka bir yardım kuruluşu yana yakıla çadır aramasa veyahut bu paraları vermese demek ki Kızılay elindeki çadırları satmak için bekletecekti. Gidip kendi gözlerimle gördüğüm ağzı yüzü kanayarak öksüren çocukları umursamayıp çadır göndermeyecekti. Sadece Kızılay değil, dahası var. Hesap vereceksiniz derken şaka yapmıyordum.”