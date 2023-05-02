Kış sezonu için giyimde yüzde 30 zam beklentisi

LC Waikiki’nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük, kış sezonunda giyimde fiyat artış oranının yüzde 30’ları bulacağını söyledi.
Türkiye’de salgın döneminde üretim, yatırım ve ihracat gibi birçok alanda kapasiteyi arttıran hazır giyim ve tekstil sektörleri bozulan ekonomik veriler nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.
Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’e konuşan Avrupa’nın altıncı büyük hazır giyim perakendecisi LC Waikiki’nin yöneticisi Küçük, maliyetler ve kur baskısı nedeniyle Türkiye’de yerli tedarik oranının yüzde 60’a düşeceğini söyledi.
Küçük, maliyetler nedeniyle kışlık ürünlerde yüzde 30’luk fiyat artışı olacağını söyledi.