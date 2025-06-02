Kırşehir'de sel: Bir ev çöktü, üç ev boşaltıldı

Kırşehir’de merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından sel meydana geldi. Bir ev çöktü, üç evde hasar oluştu.

Fotoğraflar: AA

Köyde yaklaşık 20 dakika süren sağanağın ardından sel meydana geldi.

Selde bir ev çöktü, üç ev hasar gördü. Hasar gören evler boşaltıldı.

Köyde taş ve çamur yığınları oluştu. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri köyde çalışma yaparken evlerdeki su tahliye edilmeye çalışıldı.

Evi yıkılan Aydın Biçer selde canını zor kurtardığını belirterek şunları söyledi:

“Hanımla içeride oturuyorduk, bir ses geldi, rüzgar zannettim, bir baktık duvar boyu sel geliyor. Hanımla kendimizi kurtardık. Geri eve dönemedik. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir sel görmedim.”