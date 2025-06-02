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Yaramazlara biraz batar!

18 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde kuvvetli sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

Sağanak beklenen iller:


  • Afyonkarahisar
  • Isparta
  • Antalya
  • Adana
  • Hatay
  • Ankara
  • Eskişehir
  • Konya
  • Çankırı
  • Bolu
  • Düzce
  • Kastamonu
  • Amasya
  • Trabzon
  • Rize
  • Erzurum
  • Kars
  • Malatya

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