18 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde kuvvetli sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Afyonkarahisar
- Isparta
- Antalya
- Adana
- Hatay
- Ankara
- Eskişehir
- Konya
- Çankırı
- Bolu
- Düzce
- Kastamonu
- Amasya
- Trabzon
- Rize
- Erzurum
- Kars
- Malatya
Yaramazlara biraz batar!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde kuvvetli sağanak bekliyor.
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