Kırmızı ette ‘zam’ devam ediyor

Et fiyatlarında artış furyası devam ediyor. Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlarla birlikte bollaşan etin fiyatında duraklama beklenmesine rağmen yükselişi devam ediyor. Bayramdan hemen sonraki hafta, et fiyatları ortalama 10 lira zam geldi.

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Fiyat artışının bayram sonrasında da devam ettiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, “İstanbul’da et fiyatı kalitesine ve bölgeye göre değişiyor. Sığır etinden kıymanın ortalama fiyatı 160 ile 200 lira, danada ise 130 ile 160 lira arasında. Şu an toptanda kilosu 98 ile 104 lira olan karkas etin bize maliyeti 140 lirayı buluyor” dedi.

‘İstanbul’da haziranda 17 kasap kapandı’

Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’e kasapların işlerinin çok durgun olduğunu ve sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını aktaran Tüfekçi, şunları söyledi: “Biz esnaf olarak fiyatların geri geleceğini tahmin ediyoruz. Ama bu et çokluğu ve hayvan varlığından değil. Maalesef iş yapamamaktan dolayı olacak. Şu an en büyük sıkıntımız elektrik gideri. Yüksek elektrik faturaları kira bedellerini geçti. Hiç değilse bizim gibi küçük esnafa ayrı bir fiyat politikasının uygulanması için TESK Başkanımız Bendevi Palandöken de bu yönde talepte bulundu”.

İstanbul’da haziran 17 kasabın kapandığını söyleyen Tüfekçi, açılan kasap sayısının ise beş olduğunu bildirdi. Açılan ve kapanan kasap sayısının her ay neredeyse aynı seviyede devam ettiğine dikkat çeken Tüfekçi, “Şu anda esnafımız zarar ediyor. Çünkü sattığı malı yerine koyamıyor. Yaz döneminden dolayı esnafımızın satışları yüksek fiyatlar ve Kurban Bayramı’ndan dolayı yüzde 60’nın işi düşmüş durumda. Ama girdilerimiz buna rağmen yine artıyor” dedi.

Ankara’da muhitine göre et fiyatlarının kıymada 140 ile 150 lira olduğunu, kuşbaşının ise 160 ile 180 lira arasında değiştiğini aktaran Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ da, önceki hafta başında aşağı yukarı yüzde 10 civarında zam geldiğini bildirdi.

Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin yaklaşık iki aylık et ihtiyacı kadar hayvan kesildiğini belirten Yalçındağ, “Bu yıl her zamankinden biraz daha az kesim oldu. Bu gerek hayvan fiyatlarının pahalı olması, gerekse halkın satın alma gücünün geçen zaman içinde azalmasından kurban kesimini etkiledi. Ayrıca, birçok insan bağış yoluna ya da yurt dışında kesime yönelmesi de bunda etkili oldu” dedi.