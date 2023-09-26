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Yaramazlara biraz batar!

Kiralık ev ilanlarıyla kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli yakayı ele verdi

Tunceli’de internetten kiralık ev ilanı verip kapora alarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip aldığı kaporalarla vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı.


Yapılan çalışma sonucu Pertek ilçesinde yaşadığı belirlenen B.A. operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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