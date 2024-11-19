Kim Kardashian yeni robotu Optimus’u tanıttı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesaplarından yeni robotu Optimus’la videolar paylaştı.

Fotoğraflar: @kimkardashian / Instagram – Tesla

Kim Kardashian’ın yeni ‘influence’ ettiği Tesla robotuyla ünlüler dünyasında yeni bir sayfa açılıyor.

44 yaşındaki Kardashian, önce yeni Tesla Robot’uyla etkileşime girdiği bir video paylaştı ve ‘Yeni arkadaşımla tanışın 🦾🤖 @Tesla’ diye tweet attı.

Daha sonra robotunun Tesla Cybercab’e bindiği anları paylaşıp “Optimus beni Cybercab’de bir gezintiye çıkarmak için burada” yazdı.

Kardashian, robot arkadaşıyla geleceğe oldukça hazır görünüyor. Ancak herkes onun kadar şanslı değil.

Optimus ismi verilen robotun tahmini olarak 2026’da piyasaya sürülmesi ve fiyatının 20 bin ila 30 bin dolar (Yaklaşık 691 bin lira ile 1 milyon lira) olması bekleniyor.