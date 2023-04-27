Kim Kardashian: Avukat olmak için televizyon kariyerimi bırakabilirim

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, katıldığı bir panelde kameralardan uzaklaşıp ‘tam zamanlı’ avukatlık yapmak istediğini söyledi.

Time dergisi tarafından 2023’ün ‘En etkili 100’ ismi arasında gösterilen Kim Kardashian, Time100 zirvesinde katıldığı panelde, ‘Salı günü 2023 TIME100 Zirvesi’ndeki bir panelde, ‘Televizyon kariyerini bırakıp bırakmayacağı’ sorusuna, “Bunu yapmayı çok isterim ve avukatlık yaparak en az şimdi olduğum kadar mutlu olurum” diye cevap verdi.

Kardashian, aynı zamanda menajerliğini yapan annesine sık sık, “Kim K. emekli oluyor, artık avukatlık yapacağım” dediğini söyledi.

Nereden çıktı bu avukatlık merakı?

Kim Kardashian’ın avukatlık merakı yeni değil, hatta 42 yaşındaki yıldız ‘formal olmasa da’ hukuk öğrenimi bile gördü. Peki tam olarak ne okudu?

Yıldız klasik bir hukuk eğitimi almadı ancak bazı eyaletlerde sağlanan ‘Hukuk Ofisi Eğitim Programı’na devam etti. Bu programı bitirenler, başka bazı şartları da yerine getirdiği durumda eyalet sınırları içinde avukatlık yapabiliyor.

‘Baby bar’ sınavını geçti

ABD’de avukatlık yapabilmek için aynı zamanda zorluğuyla ünlü baro sınavını (bar exam) geçmek gerekiyor. Kim Kardashian bu sınavı değil ama ‘baby-bar exam‘ diye adlandırılan daha basit bir testi, 2021 sonunda geçmiş, haberi twitter’dan duyurmuştu.

Thank u to Van Jones who talked me into going to law school in the 1st place &introducing me to Jessica Jackson &Erin Haney who have brought me along to watch their every move in the court room.I appreciate u for letting me tag along &ask all of the little questions along the way — Kim Kardashian (@KimKardashian) December 13, 2021

Babası da avukattı

Kim Kardashian 90’lı yıllarda karısını öldürmekle suçlanan futbolcu ve aktör O.J. Simpson’ı savunan avukat babası Robert Kardashian’dan ilham aldığını sık sık dile getiriyor.