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Yaramazlara biraz batar!

Kilis’te 9 yaşındaki çocuğun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın

Kilis’te 4 Nisan’da okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kilis’te 9 yaşındaki kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı

Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak’ta Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek’in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B.’ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince günün ilk saatlerinde söndürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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