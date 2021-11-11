Kılıçla öldürülen Başak Cengiz’in nişanlısı: Pazar alıp gelecektim onu ben

İstanbul’da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’in cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.

Fotoğraflar: AA

Ankara’da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul’da bulunan Cengiz Ataşehir’de önceki akşam sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz’un saldırısının ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Boz ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10’a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.

AA’nın haberine göre Cengiz için Yenimahalle’deki Yahyalar Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.

Nişanlısı Mahir Mızrak, Başak Cengiz’i öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bu cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak şöyle konuştu: “İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. Altı aydır nişanlıydık. Görevi çıkmasa İstanbul’da evlenecektik.”

Cengiz Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.