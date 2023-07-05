Kılıçdaroğlu’nun eski Zafer Partili danışmanı, CHP’li vekile hakaret yağdırmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve eski Zafer Partisi gençlik hareketi başkanı Göksel Anıl Ulukuş’un, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na hakaret ettiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, Ulukuş’la (solda) Fotoğraf: Twitter

28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK’sında değişikliğe giden ve danışmanlarının büyük bölümünü görevden alan Kılıçdaroğlu yeni görevlendirmelere devam ediyor.

Kılıçdaroğlu son olarak dün Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanı olarak görevlendirmişti.

‘Şerefsiz, namussuz, terör destekçisi…’

Ulukuş’un 2020’de Tanrıkulu’na Twitter üzerinden hakaret ettiği ortaya çıktı.

Tanrıkulu, 9 Haziran 2020’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını paylaşarak şunları yazmıştı: “Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası’nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin resmi bayrağıdır. Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez.”

Ulukuş’sa CHP’li vekilin paylaşımının altına şunları yazmış: “‘Dersim katliamı’ faili olan, faşist(!), statükocu(!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz, terör destekçilerini Başbuğ Atatürk’ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu.”

Tweet’i sildi

Paylaşımın yayılması üzerine Ulukuş, tweet’i silerek şunları yazdı:

“Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu’yla ilgili olan tweeti sildim.”

Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim. — Gökşen Anıl Ulukuş (@goksenulukus) July 4, 2023

14 Mayıs seçimlerinin ardından millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’ni ziyaret etmişti. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakatla parti Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından da görüşen Özdağ ve Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde de ittifak yapabileceği konuşulmaya devam ediyor.